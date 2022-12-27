Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка з 2020 року був одружений з нотаріусом Христиною, а нещодавно стало відомо, що пара розлучилася. І хоч офіційного підтвердження інформації немає, пара вже встигла припинити стежити один за одним в Інстаграм. А цього разу Крістіна вирішила відреагувати на хейт у свій бік.
"Ну, а толку тобі ця жіночність, якщо тебе мужики кидають... Як би тут не витанцьовувала, а до 37 років це тобі не допомогло створити сім'ю, так і танцюватимеш і робити вигляд, що тебе все влаштовує", - написала хейтерка Марина.
"Обожнюю. Марина мене розкусила, піду повішуся, напевно, бо мене всі "мужики кидають". Брошенка Крістігорівна.
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Нагадаємо, дружина Остапчука показала, як прикрасила новорічну красуню.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука після новини про розлучення відверто про любов до алкоголю.
Також Politeka писала, що дружина Остапчука після новини про розлучення показала, з ким проводить ночі