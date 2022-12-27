Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда с 2020 года был женат на нотариусе Кристине, а недавно стало известно, что пара развелась. И хоть официального подтверждения информации нет, пара уже успела перестать следить друг за другом в Инстаграм. А в этот раз Кристина решила отреагировать на хейт в свою сторону.

"Ну, а толку тебе эта женственность, если тебя мужики бросают... Как бы тут не вытанцовывала, а к 37 годам это тебе не помогло создать семью, так и будешь плясать и делать вид, что тебя все устраивает", - написала хейтерка Марина.

"Обожаю. Марина меня раскусила, пойду повешусь, наверное, ибо меня все "мужики бросают". Брошенка Кристигоровна.

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