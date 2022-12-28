Кума Дзідзо Оля Цибульська показала, як її дістало все за 10 місяців, поділившись новим відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно артистка випустила свою нову пісню "Колишній".

Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Цибульська поділилася кадрами, де показала, як втомилася за 10 місяців повномасштабного вторгнення.

"Я задовбала", - вигукнула Оля у відео.

"А ти?", - Запитала Оля під роликом.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Я просто в захваті від тебе!";

"на початку відео подумала, що це дівчинка кричить, може через уроки що задовбали, а потім побачила нік, і така... ой";

"Я теж. Дуже важко. Хочу додому в Маріуполі".

Нагадаємо, Цибульська згадала про неадекватну продавщицю, яку зустріла за кордоном.

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