Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка та кума соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно артистка випустила свою нову пісню "Колишній".
Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Цибульська поділилася кадрами, де показала, як втомилася за 10 місяців повномасштабного вторгнення.
"Я задовбала", - вигукнула Оля у відео.
"А ти?", - Запитала Оля під роликом.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Обірвалося життя відомого ведучого та журналіста, йому було всього 34 роки: "Антон завжди..."
"Як равлик ходжу": Jerry Heil, з якою сталася біда, вийшла на зв'язок з лікарні
Серед жертв діти: злочинці відправили на той світ родину з 8 осіб, перші подробиці
Церква 18 століття повністю згоріла під час різдвяної служби, кадри: поліція підозрює підпал
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Я просто в захваті від тебе!";
"на початку відео подумала, що це дівчинка кричить, може через уроки що задовбали, а потім побачила нік, і така... ой";
"Я теж. Дуже важко. Хочу додому в Маріуполі".
Нагадаємо, Цибульська згадала про неадекватну продавщицю, яку зустріла за кордоном.
А ще Politeka повідомляла, що Цибульська розповіла, на які гроші живе та що зупинило її від розлучення
Також Politeka писала, що Цибульська разом із Горбуновим, Дзідзьо та Понамарьовим порадували українців