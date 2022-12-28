Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно артистка выпустила свою новую песню "Колишній".
Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Цибульская поделилась кадрами, где показала, как устала за 10 месяцев полномасштабного вторжения.
"Я задолбалась", - выкрикнула Оля в видео.
"А ты?", - спросила Оля под роликом.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Я просто в восторге от тебя!";
"в начале видео подумала, что это девочка кричит, может через уроки что задолбали, а потом увидела ник, и такая... ой";
"Я тоже. Очень тяжело. Хочу домой в Мариуполе".
Напомним, Цибульская вспомнила о неадекватной продавщице, которую встретила за границей
А еще Politeka сообщала, что Цибульская рассказала, на какие деньги живет и что остановило ее от развода
Также Politeka писала, что Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Понамаревым порадовали украинцев