Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда прославилась благодаря первому сезону "Фабрики звезд", где ей удалось одержать победу. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз артистка решила поболтать с фанатами.
"Спрашивай, что волнует...", - написала Оля.
"Мне вы нравитесь как человек. Мне б такую подругу", - призналась фанатка.
"Ок, я буду страшная подружка", - ответила Оля и показала себя.
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"Как отшить бывшего, чтобы не приставал. Уже четыре года разведены)", - спросила еще одна фанатка.
"Скажи, что ты хочешь, чтобы вы жили втроем: он, ты и твой текущий", - написала дельный совет Цибульская в ответ.
Напомним, Цибульская вместе с Горбуновым, Дзидзьо и Пономаревым порадовали украинцев
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