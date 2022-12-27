Популярний український кулінар, шоумен і блогер Євген Клопотенко, який був переможцем одного із сезонів шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу ресторатор показав кумедне відео, на якому готує незвичайні вареники.

Як виявилось, Євген вирішив запропонувати українцям незвичайну традицію. За словами кулінара, часто буває так, що в період новорічних свят сім'ї збираються разом та ліплять вареники. На думку Євгена, таку традицію слід розвивати, причому не лише на свята.

"А що якщо хоча б раз на місяць збиратися з рідними у вихідні та робити разом вареники? Повірте, вам не набридне, бо вареники можуть бути різними", - зазначив шеф-кухар і поділився одним із своїх рецептів вареників.

"Отже, сам рецепт. Для тіста: 360г борошна змішайте з дрібкою солі, додайте 180мл води, 2ст.л. олії, замішайте тісто та залиште відпочивати на 20 хвилин. Щоб зробити начинку: зваріть 300г свинини з лавровим листом (40-50 хвилин), дайте охолонути та перебийте бендером чи черз м’ясорубку. Якщо оберете блендер - додайте трохи бульйону. Потім змішайте м’ясо з обсмаженою цибулею, сіллю та перцем. Зліпіть вареники і варіть у киплячій воді 5 хвилин. А тепер робіть найбільшу магію смаку: підігрійте вершки (20%) та натріть туди сир. Нам треба, щоб соус став концентрацією смаку і викликав бажання любити це життя, тому сир будемо брати витриманий. Потім тим соусом заливаєте вареники і їсте за обидві щоки. Це якесь переосмислення вареників, а не рецепт", - написав Клопотенко.

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