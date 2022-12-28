Фаворитка "Холостяка" Катя Лозовицька поділилася ефектним чином у прозорому боді, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий західний бізнесмен родом з України. Знаменитість цього року став головним героєм шоу "Холостяк", показ якого вже розпочався. Однією із фавориток проекту стала Катерина Лозовицька. Учасниця проекту поділилася у своєму Інстаграм яскравим чином, показавши, що може дістатися Топольському.

На фото Катерина позувала у прозорому боді та штанях, які спустила. Таким чином Лозовицька засвітила татуювання, яке в неї було на лівій нозі.

"Найкрасивіше, що можна носити - це впевненість", - написала Лозовицька.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Від ми довідалися, де ще є тату";

"Дуже красива, розумна та скромна. Молодець! Найгідніша учасниця. Сподіваюся холостяк оцінив і Ви його вибір";

"Красуня! Ви нам дуже полюбилися".

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