Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". А нещодавно артистка пішла від чоловіка Володимира Дантеса, після чого почала роман із другом сім'ї Михайлом Кацуріним. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Дорофєєва зробила селфі, де позувала перед дзеркалом. Зірка сиділа на килимку, розставивши трохи ноги.
"Не хворійте, всім 36.6", - написала Дорофєєва у публікації.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
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"Навіщо ноги розсувати? Це типу для залучення коментарів";
"І тобі не хворіти - одужай і в Новий Рік з новими піснями!";
"І саме сьогодні захворів";
"Поки розбирала текст нових пісень, які не вийшли, температура піднялася до 37".
Нагадаємо, Дорофєєва заспівала "Щедрик", нарвавшись на шквал критики від українців
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