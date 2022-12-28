Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". А нещодавно артистка пішла від чоловіка Володимира Дантеса, після чого почала роман із другом сім'ї Михайлом Кацуріним. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Дорофєєва зробила селфі, де позувала перед дзеркалом. Зірка сиділа на килимку, розставивши трохи ноги.

"Не хворійте, всім 36.6", - написала Дорофєєва у публікації.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Навіщо ноги розсувати? Це типу для залучення коментарів";

"І тобі не хворіти - одужай і в Новий Рік з новими піснями!";

"І саме сьогодні захворів";

"Поки розбирала текст нових пісень, які не вийшли, температура піднялася до 37".

Нагадаємо, Дорофєєва заспівала "Щедрик", нарвавшись на шквал критики від українців

А ще Politeka повідомляла, що Данилко, Кароль та інші показали тяжкі кадри обстрілу Херсона

Також Politeka писала, що Дорофєєва після сольних концертів звернулася до українців.



