Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А недавно артистка ушла от мужа Владимира Дантеса, после чего начала роман с другом семьи Мишей Кацуриным. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
А в этот раз Дорофеева сделала селфи, где позировала перед зеркалом. Звезда сидела на коврике, расставив немного ноги.
"Не болейте, всем 36.6", - написала Дорофеева в публикации.
Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Молча ждите финал": в ОП эмоционально обратились к россиянам
"Как равлик хожу": Jerry Heil, с которой случилась беда, вышла на связь из больницы
Церковь 18 века полностью сгорела во время рождественской службы, кадры: полиция подозревает поджог
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
"Зачем ноги раздвигать? Это типа для привлечения комментариев";
"И тебе не болеть – поправляйся и в Новый Год с новыми песнями!";
"И именно сегодня заболел";
"Пока разбирала текст новых песен, не вышедших температура поднялась до 37".
Напомним, Дорофеева спела "Щедрик", нарвавшись на шквал критики от украинцев
А еще Politeka сообщала, что Данилко, Кароль и другие показали тяжелые кадры обстрела Херсона
Также Politeka писала, что Дорофеева после сольных концертов обратилась к украинцам, видео