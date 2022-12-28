Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". А недавно артистка ушла от мужа Владимира Дантеса, после чего начала роман с другом семьи Мишей Кацуриным. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Дорофеева сделала селфи, где позировала перед зеркалом. Звезда сидела на коврике, расставив немного ноги.

"Не болейте, всем 36.6", - написала Дорофеева в публикации.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем ноги раздвигать? Это типа для привлечения комментариев";

"И тебе не болеть – поправляйся и в Новый Год с новыми песнями!";

"И именно сегодня заболел";

"Пока разбирала текст новых песен, не вышедших температура поднялась до 37".

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