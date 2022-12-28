Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "НеАнгели". Зірка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Нідерландів разом із дітьми. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Камінська поділилася фото, де позувала на оглядовому колесі. Зірка також додала ще кілька фото, де гуляла німецьким містом, куди приїхала за новорічним настроєм.

"Колись у мене була мрія – жити в Європі і нічого не робити… Але не так я зазвичай це уявляла… Сьогодні із сестрою та дітьми приїхали за новорічним настроєм до Німеччини. Антидепресанти вже не радують, вирішила періодично змінювати картинку, раптом допоможе. Дюссельдорф мене приємно здивував. Хочемо приїхати ще раз, але вже на пару днів :) Порадьте, куди піти і що обов'язково треба побачити?

Нагадаємо, Даша Астаф'єва поставила на місце Камінську, яка втекла з країни, яка її зачепила.

Також Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" виправдалася перед українцями, чому втекла з країни.

А ще Politeka писала, що Камінській не сподобався закид давньої фанатки, і вона поспішила відповісти



