Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица, которая была солисткой группы "НеАнгелы". Звезда после начала полномасштабного вторжения переехала в Нидерланды вместе с детьми. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Каминская поделилась фото, где позировала на колесе обозрения. Звезда также добавила еще несколько фото, где гуляла по немецкому городу, куда приехала за новогодним настроением.
"Когда-то у меня была мечта – жить в Европе и ничего не делать… Но не так я обычно это представляла… Сегодня с сестрой и детьми приехали за новогодним настроением в Германию. Антидепрессанты уже не радуют, решила периодически менять картинку, вдруг поможет. Дюссельдорф меня приятно удивил. Хотим приехать еще раз, но уже на пару дней :) Посоветуйте, куда пойти и что обязательно нужно увидеть?", - написала Слава в публикации.
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Напомним, Даша Астафьева поставила на место сбежавшую из страны Каминскую, которая ее задела
Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" оправдалась перед украинцами, почему сбежала из страны
А еще Politeka писала, что Каминской не понравился упрек давней фанатки и она поспешила ответить