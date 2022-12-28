Наталія Могилевська - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла, як працювала на зйомках до Нового року.
"Мій коханий 1+1. Дякую за запрошення.
Піднімалися на зйомку без ліфта.
Світла немає, але на батарейках ялинки...
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Настрій все одно був святковим
Дякую за роботу. А що з цього вийшло - дивіться в ефірі "Єдиних новин" 31 грудня", - написала Наталія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Які атмосферні фотографії. Ви красуня!"
Дуже чекаємо на ефір";
"я бажаю Вам здоров'я та щастя! Ви талант, хороша людина! Обіймаю!";
"Наталя ви милашенька, дуже гарне фото і ви теж дуже дуже";
"Як же у Вас хороша посмішка, Ви хороша".
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