Співачка Наталія Могилевська розповіла, з якими труднощами зіткнулася через відключення світла.

Наталія Могилевська - відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України . Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка розповіла, як працювала на зйомках до Нового року.

"Мій коханий 1+1. Дякую за запрошення.

Піднімалися на зйомку без ліфта.

Світла немає, але на батарейках ялинки...

Настрій все одно був святковим

Дякую за роботу. А що з цього вийшло - дивіться в ефірі "Єдиних новин" 31 грудня", - написала Наталія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які атмосферні фотографії. Ви красуня!"

Дуже чекаємо на ефір";

"я бажаю Вам здоров'я та щастя! Ви талант, хороша людина! Обіймаю!";

"Наталя ви милашенька, дуже гарне фото і ви теж дуже дуже";

"Як же у Вас хороша посмішка, Ви хороша".

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