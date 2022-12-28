Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказала, как работала на съемках к Новому году.
"Мой любимый 1+1. Спасибо за приглашение.
Поднимались на съемку без лифта.
Света нет, но на батарейках елки...
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Спасибо за работу. А что из этого получилось – смотрите в эфире «Единых новостей» 31 декабря", - написала Наталья.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие атмосферные фотографии. Вы красотка!
Очень ждём эфир";
"я желаю Вам здоровья и счастья! Вы талант, хороший человек! Обнимаю!";
"Наталья вы милашенька, очень красивое фото и вы тоже очень очень";
"как же у Вас хорошая улыбка, Вы хорошая".
Напомним, Могилевская в одном халатике обратилась к украинцам, фото
А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам
Также Politeka писала, что Могилевская показала, как маленькие украинцы страдают из-за отсутствия света