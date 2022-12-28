Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, имеющая звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказала, как работала на съемках к Новому году.

"Мой любимый 1+1. Спасибо за приглашение.

Поднимались на съемку без лифта.

Света нет, но на батарейках елки...

Настроение все равно было праздничным

Спасибо за работу. А что из этого получилось – смотрите в эфире «Единых новостей» 31 декабря", - написала Наталья.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие атмосферные фотографии. Вы красотка!

Очень ждём эфир";

"я желаю Вам здоровья и счастья! Вы талант, хороший человек! Обнимаю!";

"Наталья вы милашенька, очень красивое фото и вы тоже очень очень";

"как же у Вас хорошая улыбка, Вы хорошая".

Напомним, Могилевская в одном халатике обратилась к украинцам, фото

А еще Politeka сообщала, что Могилевская нашла свою жизнь на театральной сцене и обратилась к украинцам

Также Politeka писала, что Могилевская показала, как маленькие украинцы страдают из-за отсутствия света



