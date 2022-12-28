Як пише Politeka.net, TVORCHI – переможці Нацвідбору на Євробачення-2023 в Україні. Колективу вдалося обійти Jerry Heil та KRUTb, що викликало великі суперечки серед українців. А тепер стало відомо, що TVORCHI підписали контракт із українським мовником, ставши офіційним представником України на Євробаченні-2023. Про це повідомляє "Суспільне" на своїй сторінці в Інстаграм.
"Офіційно: гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023.
Громадська Мовлення підписала договір з переможцем Національного відбору на Євробачення-2023 групою TVORCHI на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023, фінал якого відбудеться 13 травня у Великій Британії", - написано було в публікації.
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Нагадаємо, переможці Нацвідбору TVORCHI представили несподіваний фіт із Alyona Alyona
А ще Politeka повідомляла, що Макс Барських здивував українців роботою із переможцями Нацвідбору на Євробачення TVORCHI
Також Politeka писала, що Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.