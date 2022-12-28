Група TVORCHI офіційно підписала контракт на участь на "Євробаченні-2023" з українським мовником.

Як пише Politeka.net, TVORCHI – переможці Нацвідбору на Євробачення-2023 в Україні. Колективу вдалося обійти Jerry Heil та KRUTb, що викликало великі суперечки серед українців. А тепер стало відомо, що TVORCHI підписали контракт із українським мовником, ставши офіційним представником України на Євробаченні-2023. Про це повідомляє "Суспільне" на своїй сторінці в Інстаграм.

"Офіційно: гурт TVORCHI представить Україну на Євробаченні-2023.

Громадська Мовлення підписала договір з переможцем Національного відбору на Євробачення-2023 групою TVORCHI на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2023, фінал якого відбудеться 13 травня у Великій Британії", - написано було в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хлопець хороший, але це далеко не наша культура";

"ніякого скандалу.. Навіть не цікаво. Порада за хлопців, щиро вітаю!".

Нагадаємо, переможці Нацвідбору TVORCHI представили несподіваний фіт із Alyona Alyona

А ще Politeka повідомляла, що Макс Барських здивував українців роботою із переможцями Нацвідбору на Євробачення TVORCHI

Також Politeka писала, що Jerry Heil після Нацвідбору несподівано запропонувала свою допомогу гурту TVORCHI.



