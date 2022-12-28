Як пише Politeka.net , Алла Мазур – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Алла і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.

А цього разу Мазур поділилася фото, де позувала з Мойсеєм Бондаренком, Миколою Сергою та з Павлом Вишебабою.

"Цей вечір – справді різдвяне диво) Тому що якби я зустріла одразу трьох героїв наших сюжетів – одночасно?

Музикант, співак, поет... Вони не вагаючись пішли до армії, коли країна опинилася в біді.

Але мають також свою, особливу зброю: що надихає мільйони українців", - написала Алла під фотографією.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Наші воїни, наші улюблені захисники";

"прекрасна жінка";

"Дивилася цю програму. Молодці режисери знайшли, як зняти Різдвяний вечір".

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