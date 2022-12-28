Як пише Politeka.net , Алла Мазур – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Алла і про Інстаграм, де ділиться багатьом цікавим.
А цього разу Мазур поділилася фото, де позувала з Мойсеєм Бондаренком, Миколою Сергою та з Павлом Вишебабою.
"Цей вечір – справді різдвяне диво) Тому що якби я зустріла одразу трьох героїв наших сюжетів – одночасно?
Музикант, співак, поет... Вони не вагаючись пішли до армії, коли країна опинилася в біді.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Їхала до дочки: зрадниця України рвонула до ЄС, але все закінчилося для неї погано
"Краще сидіть удома": таролог назвав українські міста, які опиняться у небезпеці на Новий рік
Церква 18 століття повністю згоріла під час різдвяної служби, кадри: поліція підозрює підпал
Хвороба Кравець із "Квартал 95" почала прогресувати, акторка зробила зізнання: "Я не можу впоратися..."
Але мають також свою, особливу зброю: що надихає мільйони українців", - написала Алла під фотографією.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Наші воїни, наші улюблені захисники";
"прекрасна жінка";
"Дивилася цю програму. Молодці режисери знайшли, як зняти Різдвяний вечір".
Нагадаємо, Алла Мазур показала, як в екстремальних умовах готувалася до ефіру
А ще Politeka повідомляла, що зірка "1+1" Алла Мазур здивувала кадрами з магазину під час блекауту.
Також Politeka писала, що зірка "1+1" Алла Мазур розкрила правду про відео з вчителькою, яка вразила українців