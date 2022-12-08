Ведущая новостей на телеканале "1+1" Алла Мазур показала, как ведут себя украинцы, когда в магазине внезапно исчезает свет.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала показательное видео.

"Киев. Супермаркет времен блекаута… Свет исчез врасплох. Но - никакой суматохи, ни паники, ни ажиотажа. Те, кто дошел до кассы - спокойно стоят в очередях. Кто еще не нашел свой товар - вспомнили о фонариках в мобилках. Все доброжелательно и с уважением друг к другу", - пишет Алла Мазур.

Как оказалось, такой сбой бывает, когда магазин переключается с общей сети на собственный генератор.

"Как правило, это дело нескольких секунд. В этом случае пришлось подождать 2-3 минуты. Но среагировали мгновенно все: администрация вышла в зал на помощь персоналу, охрана спокойно разъяснила, в чем дело. Покупатели – и те, кто уже на выходе, и те, кто на входе - терпеливо ждали, когда появится электричество. Цивилизованная Украина. Цивилизованные украинцы. Вспоминаю дикие потасовки за какой-то товар в российских магазинах - и еще больше люблю свой народ!", - подчеркнула ведущая.

"Это цивилизованный Киев. Вы бы видели, что происходило на оккупированных территориях, грабили магазины и выносили из супермаркетов даже корзины те же украинцы. Потому что бесправие и анархия. Были и такие, что стояли в очереди и честно за все платили. Верю, что цивилизованных украинцев больше 🙂", - отметили в комментариях.

Напомним, телеведущая "1+1" Алла Мазур бурно отреагировала на ложь российского дипломата.

Как сообщала Politeka, звезда 1 + 1 Маричка Падалко решила отдать свою дочь в европейскую семью.

Также Politeka писала, что Алла Мазур вспомнила, какой была до популярности.