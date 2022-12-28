Как пишет Politeka.net, Алла Мазур - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алла и об Инстаграм, где делится многим интересным.

А в этот раз Мазур поделилась фото, где позировала с Мойсей Бондаренко, Колей Сергой и с Павлом Вышебабой.

"Этот вечер – действительно рождественское чудо) Потому что если бы я встретила сразу трех героев наших сюжетов – одновременно? И смогла поговорить с ними вот так близко – а не по видеосвязи?

Музыкант, певец, поэт… Они не колеблясь пошли в армию, когда страна оказалась в беде.

Но имеют вдобавок свое, особое оружие: вдохновляющее миллионы украинцев", - написала Алла под фотографией.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Наши воины, наши любимые защитники";

"прекрасная женщина";

"смотрела эту программу. Молодцы режиссеры нашли, как снять Рождественский вечер".

Напомним, Алла Мазур показала, как в экстремальных условиях готовилась к эфиру

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