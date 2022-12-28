Как пишет Politeka.net, Алла Мазур - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Алла и об Инстаграм, где делится многим интересным.
А в этот раз Мазур поделилась фото, где позировала с Мойсей Бондаренко, Колей Сергой и с Павлом Вышебабой.
"Этот вечер – действительно рождественское чудо) Потому что если бы я встретила сразу трех героев наших сюжетов – одновременно? И смогла поговорить с ними вот так близко – а не по видеосвязи?
Музыкант, певец, поэт… Они не колеблясь пошли в армию, когда страна оказалась в беде.
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Но имеют вдобавок свое, особое оружие: вдохновляющее миллионы украинцев", - написала Алла под фотографией.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Наши воины, наши любимые защитники";
"прекрасная женщина";
"смотрела эту программу. Молодцы режиссеры нашли, как снять Рождественский вечер".
Напомним, Алла Мазур показала, как в экстремальных условиях готовилась к эфиру
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