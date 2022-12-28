Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський – відомий український шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф", де також знімаються Ольга Мартиновська та Ектор Хіменес-Браво. Ольга та Володимир не лише разом знімаються у шоу, а й організовують благодійні вечері, а також пишуть спільно книгу про українську кухню. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Оля зробила репост відео Володимира.
"Оля, я худну, чесно", - написано було на кадрах, де Ярославський займався у спортзалі.
"То вже Бог дав професію. Наїдаєш - потім скидаєш. Я вже позаймалася, Вов, з 7:00 ранку", - написала Ольга під кадрами.
А до цього Мартиновська розповіла, як почала ставитись до грошей.
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"Говорили з Ярославським і зійшлися на тому, що дуже змінилися пріоритети в тратах. – написала Ольга.
Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" опинився на шиї у Мартинівської, несподівані кадри
А ще Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, якою красунею росте її дочка.
Також Politeka повідомляла, що Ярославський та Мартинівська з "Майстер Шеф" підкорили українців новим відео