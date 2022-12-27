Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская - успешные украинские шеф-повары и судьи "Мастер Шеф". Знаменитости, как и другие звезды, поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после 24 февраля парочка занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги в поддержку Украины. Владимир и Ольга также пишут книгу об украинской кухне.

При этом многие украинцы подозревают, что у парочки роман. Звезды не подтверждают это, но всячески подогревают слухи. А в этот раз Ольга показала, как веселится с Владимиром. На кадрах, которые Мартыновская опубликовала в Инстаграм, Ярославский залез на шею коллеге. Таким образом шеф-повару удалось добраться до верхних полок, где лежали вещи.

"Успейте до Нового года заказать подарок", - подписала кадры Ольга.

"Общались с Ярославским и сошлись на тому, что очень изменились приоритеты в тратах. Уже не интересуют и не возбуждают шмотки, автомобили, квартиры, мебель... Вкладывать на текущий момент есть желание только в образование, здоровье и улучшать качество тела и души заодно", - написала Ольга в следующем сторис.

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