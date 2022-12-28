Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у сторіс відео, на якому показала залаштунку своєї роботи.

Як виявилось, Лілія приїхала до Одеси, де на вокзалі проводила зйомки зі своєю командою. Так, глядачі можуть побачити "роботу в полі", коли телезірка знімається поза студією свого телеканалу. Як видно, перед камерою артистка з'явилася в стильній спідниці і білому светрі, поверх якого накинула синє пальто. Волосся телезірки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і зосереджений вигляд.

У підписі до однієї зі сторис Ребрик написала: "Вчора знімали дуже зворушливу зустріч. Наплакалися всі. Тому, якщо хоча б іноді не бадьоритися, то можна збожеволіти від емоцій. Дивіться до кінця". До речі, наприкінці ролика телеведуча виходить із кадру і жартівливо врізається у стіну.

Другу сторіс вона підписала: "Взагалі, знімати на вокзалі - той ще квест. Потрібно встигнути записати підводки між об'явками".

Нагадаємо, "Ніколи не вийде": Гросу показала кадри зі зйомок кліпу, над яким працювала перед початком війни.

Як повідомляла Politeka, "Неймовірна насолода": Нікітюк знайшла несподівану перевагу у блекауті, фото.

Також Politeka писала, що Сумська у розкішній чорній вишиванці показала, як відволікається від реальності: відео.