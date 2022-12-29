Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська співачка, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". А після цього знаменитість стала головною героїнею шоу "Холостячка", де переміг Олександр Еллерт. Але збудувати щасливі стосунки парі не вдалося. А минулого року Мішина судила проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Ксенія поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка стояла у ванній, хваляючись фігурою у білизні.
"Привіт:)", - написала Мішина у своєму блозі.
А після цього Ксенія поділилася кадрами, де розповіла про нову подію.
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"Дуже класна історія сталася зі мною під час хвороби..." - написала зірка.
"Такий перший, об'ємний, цікавий і точний розбір моєї особистості в моєму житті... Така цінна підказка...", - додала знаменитість.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина у прозорій сукні показала свою головну гордість
А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Мішина поділилася, яка каша допомагає їй бути стрункою.
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина в екстравагантному вигляді у ванній розкрила незвичайну мрію