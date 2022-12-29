"Холостячка" Ксенія Мішина влаштувала сеанс спокуси, дозволивши на себе подивитись у ванні з ранку.

Як пише Politeka.net , Ксенія Мішина – відома українська співачка, яка перемогла на шоу "Танці з зірками". А після цього знаменитість стала головною героїнею шоу "Холостячка", де переміг Олександр Еллерт. Але збудувати щасливі стосунки парі не вдалося. А минулого року Мішина судила проект "Україна має талант", де переміг 14-річний вокаліст Артем Фесько. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Ксенія поділилася кадрами, де позувала перед дзеркалом. Зірка стояла у ванній, хваляючись фігурою у білизні.

"Привіт:)", - написала Мішина у своєму блозі.

А після цього Ксенія поділилася кадрами, де розповіла про нову подію.

"Дуже класна історія сталася зі мною під час хвороби..." - написала зірка.

"Такий перший, об'ємний, цікавий і точний розбір моєї особистості в моєму житті... Така цінна підказка...", - додала знаменитість.

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