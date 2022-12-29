"Холостячка" Ксения Мишина устроила сеанс соблазна, позволив на себя взглянуть в ванной с утра.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская певица, которая победила на шоу "Танці з зірками". А после этого знаменитость стала главной героиней шоу "Холостячка", где победил Александр Эллерт. Но построить счастливые отношения паре не удалось. А в прошлом году Мишина судила проект "Україна має талант", где победил 14-летний вокалист Артем Фесько. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Ксения поделилась кадрами, где позировала перед зеркалом. Звезда стояла в ванной, хвастаясь фигурой в белье.

"Привет :)", - написала Мишина в своем блоге.

А после этого Ксения поделилась кадрами, где рассказала о новом событии.

"Очень классная история произошла со мной во время болезни...", - написала звезда.

"Такой первый, объемный, интересный и точный разбор моей личности в моей жизни... Такая ценная подсказка...", - добавила знаменитость.

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