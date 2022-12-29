Як пише Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаєва) – успішна українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". Після цього кар'єра артистки пішла вгору і тепер співачка на слуху в усіх українців, яка має багато хітів у своєму послужному списку. Також Jerry Heil встигла налагодити співпрацю із найвідомішими зірками українського шоу-бізу. Цього року Яна спробувала свої сили на Нацвідборі на Євробачення, але посіла третє місце за підсумками голосування.
А нещодавно Шамаєва травмувалася, впавши в оркестрову яму. Після цього Jerry Heil була госпіталізована до лікарні. А цього разу зірка вирішила потішити фанатів новиною, вийшовши на зв'язок із фанатами.
"Мене зараз виписуватимуть, швидше за все", - написала Яна.
"Не обрізатиму це, щоб ви розуміли, наскільки важко пристосуватися, щоб зняти просто сторіс...", - сказала Шамаєва у відео, де показала, як їй важко співати.
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Нагадаємо, Jerry Heil після травми на концерті представила нову пісню з Alyona Alyona
А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil, з якою сталася біда, вийшла на зв'язок із лікарні.
Також Politeka писала, що мама співачки Jerry Heil, з якою сталася біда, не може прийти до тями