Популярная украинская певица Jerry Heil (Яна Шамаева), которая принимала участие в Нацотборе на Евровидение-2023 и заняла третье место, опубликовала в своем Instagram видео с Alyona Alyona (Алена Савраненко) и презентовала их совместный хит.
Напомним, ранее стало известно, что Яна упала в оркестровую яму на концерте в Тернополе и вот уже несколько дней находится в больнице со сломанным ребром. Похоже, это видео с песней "Экзамен" Яна и Алена записывали ранее. В ролике они трогательно исполняют новую песню.
В подписи к публикации Jerry Heil написала: "Помните, как боялись контрольных в школе? А оказалось, это была только репетиция, потому что теперь каждый из нас сейчас проходит свой экзамен на выносливость. Слушайте новый трек "Экзамен": ссылка в сторис".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Девушки, вы крутые".
"Кайф".
"Очень себе мечтаю заджемить с вами".
"Крутые, как всегда, обожаю".
"Очень крутой трек и такие глубокие мысли".
"Ты крутая, вдохновляешь готовиться к экзамену".
"Невероятно красивые. Янусь, как ты?".
"Как обычно, просто супер! Молодцы девушки!".
"Девушки, вы невероятны".
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