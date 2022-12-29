Jerry Heil после травмы на концерте вышла на связь из больницы, удивив кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого карьера артистки пошла вверх и теперь певица на слуху у всех украинцев, имеющая много хитов в своем послужном списке. Также Jerry Heil успела наладить сотрудничество с самыми известными звездами украинского шоу-биза. А в этом году Яна попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла третье место по итогам голосования.

А недавно Шамаева травмировалась, упав в оркестровую яму. После этого Jerry Heil была госпитализирована в больницу. А в этот раз звезда решила порадовать фанатов новостью, выйдя на связь с фанатами.

"Меня сейчас будут выписывать, скорее всего", - написала Яна.

"Не буду это обрезать, чтобы вы понимали, насколько тяжело приспособиться, чтобы снять просто сторис...", - сказала Шамаева в видео, где показала, как ей тяжело петь.

Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте представила новую песню с Alyona Alyona

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil, с которой случилась беда, вышла на связь из больницы

Также Politeka писала, что мама певицы Jerry Heil, с которой произошла беда, не может прийти в себя



