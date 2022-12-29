Как пишет Politeka.net, Jerry Heil (Яна Шамаева) - успешная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". После этого карьера артистки пошла вверх и теперь певица на слуху у всех украинцев, имеющая много хитов в своем послужном списке. Также Jerry Heil успела наладить сотрудничество с самыми известными звездами украинского шоу-биза. А в этом году Яна попробовала свои силы на Нацотборе на Евровидение, но заняла третье место по итогам голосования.
А недавно Шамаева травмировалась, упав в оркестровую яму. После этого Jerry Heil была госпитализирована в больницу. А в этот раз звезда решила порадовать фанатов новостью, выйдя на связь с фанатами.
"Меня сейчас будут выписывать, скорее всего", - написала Яна.
"Не буду это обрезать, чтобы вы понимали, насколько тяжело приспособиться, чтобы снять просто сторис...", - сказала Шамаева в видео, где показала, как ей тяжело петь.
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Напомним, Jerry Heil после травмы на концерте представила новую песню с Alyona Alyona
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil, с которой случилась беда, вышла на связь из больницы
Также Politeka писала, что мама певицы Jerry Heil, с которой произошла беда, не может прийти в себя