Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український музикант, який нещодавно одружився вчетверте з молодою блогеркою Катою Репяховою. Нова дружина народила артисту первістка - сина Михайла, який став четвертою дитиною Віктора. Катя, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

На цей раз Репяхова поділилася фото, де лежала в ліжку. Як можна помітити, дружина Павлика була не в найкращому стані.

"Погано почуваюся... Вийду на зв'язок пізніше", - написала Катя, поділившись з фанатами.

Після цього Репяхова поскаржилася, що не змогла попити кави.

"У нас не було світла з 9 до 13. А значить і не було кави. Я не можу передати, як у мене боліла голова. Чоловік поїхав з ранку, кинувши нас!!! Знаєте куди", - написала на другому сторіс дружина знаменитості .

"Але погано мені не через каву. Є інша причина. Чоловік уже домовляється про лікаря. Пізніше розповім. Найбільше я не хочу антибіотиків", - додала Катя.

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