Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который недавно женился четвертый раз на молодой блогерке Кате Репяховой. Новая супруга родила артисту первенца - сына Михаила, который стал четвертым ребенком Виктора. Катя, как и звездый муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

А в этот раз Репяхова поделилась фото, где лежала в кровати. Как можно заметить, жена Павлика была не в самом лучшем состоянии.

"Плохо себя чувствую... Выйду на связь позже", - написала Катя, поделившись с фанатами.

После этого Репяхова пожаловалась, что она не смогла попить кофе.

"У нас не было света с 9 до 13. А значит и не было кофе. Я не могу передать, как у меня болела голова. Муж уехал с утра, бросив нас!!! Знаете куда", - написала на втором сторис жена знаменитости.

"Но плохо мне не из-за кофе. Есть другая причина. Муж уже договаривается о враче. Позже расскажу. Больше всего я не хочу антибиотиков", - добавила Катя.

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