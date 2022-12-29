Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ірина спочатку поїхала до Лондона, але у результаті повернулася до України. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Ірина розповіла про свого кота.
"Дуже приємна подія сталася.
Наш із Мафіном дебют у журналі", - написала Сопонару.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
"Зробіть запас води": з'явилася інформація про наслідки нової ракетної атаки
"Будьте ви прокляті": відомо, скільки тисяч військових росія вже стягнула в Білорусь
Тіло було понівечене: в Польщі позбавили життя українця, перші деталі
Президент Киргизстану повернувся з Росії і закликав відмовитися від російської мови в документації: "Ми повинні створити умови"
"Цікаво, а зараз хтось купує читати журнали?))) я забула, коли я їх купувала)))";
"Хто зараз читає журнали?";
"Який милий і солоденький у вас Мафін)) Іра дуже хороші фото та символічні)) З прийдешніми вас з Мафіном святами. Хай буде мир над вашими головами))".
Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала свого бойфренда-іноземця: рідкісне фото парочки
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару після салону похвалилася змінами на вигляд
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж.