Як пише Politeka.net, Ірина Сопонару – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Ірина спочатку поїхала до Лондона, але у результаті повернулася до України. Не забуває Сопонару про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Ірина розповіла про свого кота.

"Дуже приємна подія сталася.

Наш із Мафіном дебют у журналі", - написала Сопонару.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Цікаво, а зараз хтось купує читати журнали?))) я забула, коли я їх купувала)))";

"Хто зараз читає журнали?";

"Який милий і солоденький у вас Мафін)) Іра дуже хороші фото та символічні)) З прийдешніми вас з Мафіном святами. Хай буде мир над вашими головами))".

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