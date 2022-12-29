Как пишет Politeka.net, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ирина сначала уехала в Лондон, но в итоге вернулась в Украину. Не забывает Сопонару и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Ирина рассказала о своем коте.

"Очень приятное событие произошло.

Наш с Мафином дебют в журнале", - написала Сопонару.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Интересно, а сейчас кто покупает читать журналы?))) я забыла, когда я их покупала)))";

"Кто сейчас читает журналы?";

"Какой милый и сладенький у вас Мафин)) Ира очень хорошие фото и символические)) С грядущими вас с Мафином праздниками. Да будет мир над вашими головами))".

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