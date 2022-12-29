Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - успішний український шоумен, який був одружений з нотаріусом Христиною. А нещодавно стало відомо, що пара розлучилася, хоча офіційного підтвердження інформації ще не було. Тим часом, Крістіна не закидає Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу дружина знаменитості розповіла про катастрофу.

"Якби не музика та танці, мені було б дуже сумно в чужій країні... Коли я в катастрофі зламала спину, у свої 17 років, я щодня тільки й робила, що слухала музику... Лежачи я могла тільки це. І мріяла, коли піду танцювати (хоча лікарі не обіцяли мені цього...)", - зізналася Христина.

"І потім я стала на ноги... Була довга довга реабілітація, а я вже за півроку... Мене запросили взяти участь у конкурсі краси, де треба було показувати свої таланти... І що ви думаєте? Я вирішила на цьому конкурсі танцювати... Було дуже страшно! У залі сиділи мої батьки та мій лікар, який ставив мене на ноги... І всі вони плакали", - додала дружина Остапчука.

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