Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский шоумен, который был женат на нотариусе Кристине. А недавно стало известно, что пара развелась, хотя официального подтверждения информации еще не было. Тем временем Кристина не забрасывает Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз жена знаменитости рассказала о катастрофе.
"Если б не музыка и танцы, мне было бы очень грустно в чужой стране... Когда я в катастрофе сломала спину, в свои 17 лет, я каждый день только и делала, что слушала музыку... Лежа я могла только это. И мечтала, когда пойду танцевать (хотя врачи не обещали мне этого...)", - призналась Кристина.
"И потом я встала на ноги... Была длинная долгая реабилитация, а я уже за полгода... Меня пригласили принять участие в конкурсе красоты, где нужно было показывать свои таланты... И что вы думаете? Я решила на этом конкурсе танцевать... Было очень страшно! В зале сидели мои родители и мой врач, который ставил меня на ноги... И все они плакали", - добавила жена Остапчука.
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