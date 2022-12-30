Цього разу у себе в Instagram модельєр зізнався, що, коли він був маленьким, батьки не мали змоги дарувати йому подарунки.

"Дитинство у кожного з нас із чимось асоціюється. У когось спливають спогади лимонаду «Дюшес», хтось згадує гру «Козаки - розбійники», улюблені мультфільми, казки… Дитинство має багато асоціацій, але є те, що поєднує ці різні речі — це радість. Набір акварельки та новенький альбом формату А4, що лежить на полиці магазину, міг стати чиєюсь казковою мрією, і став, моєю мрією, моєю дитячою, такою, здавалося на той момент, недосяжною мрією. У дитинстві мої батьки не мали змоги дарувати мені подарунки… але мрія залишилася", — пише Андре Тан.

Уже коли він виріс, то сам купив собі той альбом і ту нещасну акварельку. Дизайнер усвідомив силу дитячих мрій і тепер намагається робити щось, аби інші діти не відчували потреби в таких простих речах, як емоція від отриманого подарунка.

Андре Тан долучився до однієї з благодійних акцій, яка організувала дітям різдвяну казку.

"Організація цієї акції була справді непростою. Ми зіткнулися з безліччю проблем у процесі — команда дуже переживала, тому що нам потрібно було перевезти понад 10 000 подарунків зі Словаччини; ми відклали на 3 тижні багато наших проєктів, оскільки процес отримання та транспортування подарунків був дуже ресурсозатратними. Але я знаю, що результат коштує того — кожна посмішка, кожен звук сміху діток, які так щиро раділи своєму подарунку, доводили, що ми робимо все правильно", — похвалився він.

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