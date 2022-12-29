Артист із початку повномасштабного вторгнення росії активно гастролює з благодійними концертами на підтримку українських захисників та постраждалих від війни. Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram Melovin повідомив, що потрапив в аварію. На опублікованих кадрах видно, що на дорозі зіткнулися легковик та мікроавтобус.

Костянтин серйозних травм не отримав, але поскаржився на головний біль та в коліні.

"Відсвяткую цей день як ще один день народження. Голова болить і коліно. Але дякую Всесвіту, що живий", — написав Melovin.

Раніше повідомлялося, що український актор та боєць ЗСУ Павло Алдошин після ДТП з його бойовою машиною звернувся до українців по допомогу. Авто злетіло з дороги через ожеледицю та не зовсім зимову гуму.

"І це сталося вже в тилу. Це найсумніше, що скільки він проїхав і вивіз, а на дорозі через "нечемних" водіїв трапляється подібне. Підрізав і поїхав далі, чи то свідомо не побачивши в дзеркало, що там машину розвернуло на 180⁰", — розповів актор та оголосив про збір коштів на ремонт авто. Потрібно було зібрати приблизно 73 тис. грн.

Нагадаємо, зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про подвійну трагедію з рідними братами.

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