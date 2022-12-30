Євген Клопотенко запропонував українцям приготувати справжню іспанську тортилью з картоплі, яєць і цибулі.

"Страви, які складаються з невеликої кількості інгредієнтів, завжди стануть у пригоді. Заворожує, як поєднання лише кількох простих продуктів може створити неймовірний смак. Рецепт іспанської тортильї саме такий. Її можна назвати омлетом із картоплею, а чудова вона тим, що однаково смачна у гарячому та холодному вигляді, як закуска чи основна страва", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

500 г картоплі (краще з низьким вмістом крохмалю)

5 яєць

100 мл оливкової олії (+2 ст. л. для смаження тортильї)

1 цибуля

до смаку сіль

Очистьте картоплю та наріжте приблизно однаковими кільцями середньої товщини. Цибулину очистьте та наріжте невеличкими кубиками.

Розігрійте пательню з антипригарним покриттям, влийте 100 мл оливкової олії та дайте їй трохи нагрітися. Обережно викладіть картоплю та обсмажте 10 хвилин. Потім додайте цибулю і смажте на середньому вогні до м’якості картоплі (ще приблизно 20 хвилин). За допомогою лопатки розділіть картоплю на менші часточки.

Процідіть картоплю із цибулею через сито, аби позбавитися зайвої олії, або дістаньте овочі шумівкою та злийте олію (частину потім можна використати для обсмаження тортильї). Викладіть картоплю із цибулею у миску, додайте сіль до смаку та трохи перемішайте.

В іншу миску розбийте 5 яєць, посоліть та перемішайте виделкою чи віничком, але не до піни. З’єднайте яйця із картоплею і дайте суміші постояти приблизно 5 хвилин.

"Розігрійте пательню з невеликою кількістю оливкової олії, викладіть яєчно-картопляну суміш на пательню та розрівняйте лопаткою. Смажте на середньому вогні, допоки яйця не загустіють, трохи підсовуючи краї лопаткою до центру, аби утворилася красива кругла форма. Потім обережно перегорніть тортилью за допомогою тарілки. Для цього візьміть пласку тарілку, яка буде ширшою за вашу пательню. Покладіть тарілку зверху на пательню та обережно перегорніть пательню, тримаючи тарілку за дно. Таким чином тортилья опиниться на тарілці", — пояснює Євген Клопотенко.

Далі додайте на пательню ще 1-2 ложки олії, що залишилася, та викладіть тортилью сирою стороною донизу. Смажте ще 3-4 хвилини, а потім дайте страві постояти на пательні ще 2 хвилини.

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