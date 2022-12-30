Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар і суддя "Майстер Шеф", продовжуватиме показувати нові кадри в Інстаграм, ділиться корисними рецептами та вражає цікавими порадами.

Цього разу разом із колегою вони обговорили своє життя та захоплення останнього року. Як виявилось, пріоритети у всіх помітно змістилися.

«Говорили з Ярославським та зійшлися на тому, що дуже змінилися пріоритети у розтратах. Вже не цікавлять і не збуджують шмотки, машини, квартири та меблі. Вкладати бажання зараз є тільки в освіту, здоров'я та поліпшення тіла» - поділилася Ольга з Володимиром.

"Оля, я худну, чесно", - написано було на кадрах, де Ярославський займався у спортзалі.

Раніше чоловік поділився кадрами з однієї з найзабутніших подорожей у своєму житті – на Аляску, де він розібрався у всіх тонкощах вилову та цінностях дикої риби та ікри.

"Побачити всю красу природи на власні очі – це окрема історія. Усю силу та міць її не передати ні словами, ні фотографіями, зробленими на телефон. Місця, де не ступала нога людини, місця, відчужені від звичайного життя... Куди можна дістатися тільки на кораблі з рибальського села, або гідропланом, маленьким літаком", - згадує Володимир Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Майстер Шеф" Ярославський поділився рецептом солено-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Майстер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська вступилася .