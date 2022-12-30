Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья "Мастер Шеф", продолажет показывать новые кадры в Инстаграм, делится полезными рецептами и впечатляет интересными советами.

В этот раз вместе с коллегой они обсудили свою жизнь и увлечения последнего года. Как оказалось, приоритеты у всех заметно сместились.

«Говорили с Ярославским и сошлись на том, что очень изменились приоритеты в растратах. Уже не интересуют и не возбуждают шмотки, машины, квартиры и мебель. Вкладывать желание на данный момент теперь есть только в образование, здоровье и улучшение тела» - поделилась Ольга с Владимиром.

"Оля, я худею, честно", - написано было на кадрах, где Ярославский занимался в спортзале.

Ранее мужчина поделился кадрами из одного из самых незабываемых путешествий в своей жизни – на Аляску, где он разобрался во всех тонкостях отлова и ценностях дикой рыбы и икры.

"Увидеть всю красоту природы своими глазами – это отдельная история. Всю силу и мощь ее не передать ни словами, ни фотографиями, сделанными на телефон. Места, где не ступала нога человека, места, отчужденные от обычной жизни... Куда можно добраться только на корабле из рыбацкой деревни, или гидропланом, маленьким самолетом", - вспоминает Владимир Ярославский.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.