Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны занялся организацией благотворительных ужинов, а также пишет книгу с коллегой Ольгой Мартыновской об украинской кухне. Но не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил поговорить с украинцами, предложив задавать вопросы.
"Вы всегда любили кулинарию? Или это пришло с каким-то определенным временем?", - спросил фанат.
"Помню, с 11 лет уже что-то готовил и игрался в кафе с братом и сестрой. И уже с 13 лет хлеб дома был на мне, ну уже так и пошло. С 15 лет учеба и с 16 лет уже готовил на свадьбах (на выходных от учебы). С 17 лет стоял на сменах как мясник и на холодном процессе", - рассказал Владимир.
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