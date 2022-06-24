Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар и судья проекта "Мастер Шеф". Звезда после начала войны занялся организацией благотворительных ужинов, а также пишет книгу с коллегой Ольгой Мартыновской об украинской кухне. Но не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решил поговорить с украинцами, предложив задавать вопросы.

"Вы всегда любили кулинарию? Или это пришло с каким-то определенным временем?", - спросил фанат.

"Помню, с 11 лет уже что-то готовил и игрался в кафе с братом и сестрой. И уже с 13 лет хлеб дома был на мне, ну уже так и пошло. С 15 лет учеба и с 16 лет уже готовил на свадьбах (на выходных от учебы). С 17 лет стоял на сменах как мясник и на холодном процессе", - рассказал Владимир.

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