Як пише Politeka.net , Алекс Топольський – відомий бізнесмен з України, який побудував свою справу в США. А цього року зірка стала новим "Холостяком", реліз якого переносили кілька разів. А після старту сезону постала ще одна проблема, адже озвучили всіх учасниць одним голосом.

Після початку виходу шоу Топольський почав активно підігрівати інтерес до проекту у своєму блозі Інстаграм. А недавно стало відомо, що Алекс відправив учасницю Вікторію додому. Але дівчина не заспокоїлася і постійно дзвонить "Холостяку". А на нових сторіс учасниця показала свій талант.

"Оскільки Топольський не відповідає на мої дзвінки, я викладаю це відео. Так, Сашко, я може й скандалістка, але ти не бачив, як я танцюю. І так, з Різдвом тебе", - написала Вікторія.

"Я завжди знав, що ти ховала від мене ще один талант", - написав Топольський у відповідь. Але бізнесмен так і не відповів, чому не бере слухавки від колишньої учасниці.

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