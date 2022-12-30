Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный бизнесмен из Украины, который построил свое дело в США. А в этом году звезда стал новым "Холостяком", релиз которого переносили несколько раз. А после старта сезона появилась еще одна проблема, ведь озвучили всех участниц одним голосом.

После начала выхода шоу Топольский начал активно подогревать интерес к проекту в своем блоге Инстаграм. А недавно стало известно, что Алекс отправил участницу Викторию домой. Но девушка не успокоилась и постоянно звонит "Холостяку". А на новых сторис участница показала свой талант.

"Так как Топольский не отвечает на мои звонки, я выкладываю это видео. Да, Саша, я может и скандалистка, но ты не видел, как я танцую. И да, с Рождеством тебя", - написала Виктория.

"Я всегда знал, что ты прятала от меня еще один талант", - написал Топольский в ответ. Но бизнесмен так и не ответил, почему не берет трубку от бывшей участницы.

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