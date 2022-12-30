Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою Нового каналу. Знаменитість після 24 лютого активно зайнялася волонтерством, допомагаючи біженцям із зони бойових дій. А нещодавно Леся похвалилася прем'єрою "Ле Маршрутки", де вона подорожувала Україною вже після початку повномасштабного вторгнення. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітюк похвалилася обновкою, де позувала у червоному халатику. Зірка стояла перед дзеркалом, вражаючи виглядом.

"Це ж треба, такі гарні халатики шити. Анастасія, як ти це робиш?", - написала Нікітюк, звертаючись до екс-учасниці гурту Nikita Анастасії Кумейко.

Після цього Леся показала як готується до звернення до українців на Новому каналі.

"Волоси, легкий мейк, йду записувати новорічні привітання глядачам Нового каналу", - зізналася Нікітюк у своєму блозі.

Нагадаємо, Сумська та Нікітюк підтримали ведучого "Орла і решки" Беднякова, чий будинок знесли окупанти

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк у куртці, що світиться, звернулася до українців з важливим посланням.

Також Politeka писала, що Нікітюк ризикнула собою та стурбувала українок заради корисних кадрів .



