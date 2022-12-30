Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая, которая стала звездой Нового канала. Знаменитость после 24 февраля занялась активно волонтерством, помогая беженцам из зоны боевых действий. А недавно Леся похвасталась премьерой "Ле Маршрутки", где она путешествовала по Украине уже после начала полномасштабного вторжения. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Никитюк похвасталась обновкой, где позировала в красном халатике. Звезда стояла перед зеркалом, впечатляя видом.
"Это же надо, такие красивые халатики шить. Анастасия, как ты это делаешь?", - написала Никитюк, обращаясь к экс-участнице группы Nikita Анастасии Кумейко.
После этого Леся показала, как готовится к обращению к украинцам на Новом канале.
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"Волосы, легкий мейк, иду записывать новогодние поздравления зрителям Нового канала", - призналась Никитюк в своем блоге.
Напомним, Сумская и Никитюк поддержали ведущего "Орла и решки" Беднякова, чей дом снесли оккупанты
А еще Politeka сообщала, что Никитюк в светящейся куртке обратилась к украинцам с важным посланием
Также Politeka писала, что Никитюк рискнула собой и обеспокоила украинок ради полезных кадров