Як пише Politeka.net, Тетяна Песік – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Тетяна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Песик поділилася фото, де гуляла Антальєю.
"Перед від'їздом назад в Україну мала можливість побачити набережну Анталії та трохи старого міста.
Так хотілося трохи довше посидіти на лавці і нікуди не поспішати.
На вулиці +19, але я знаю ці приколи, вітер дув і все, на другий день з температурою лежиш, тому немає безглуздих куртку не знімаю.
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Місто відносно спокійніше за Стамбул, ніхто тебе не смикає за руку і не штовхає щось купити.
Така Туреччина мені більше подобається", - написала Песік.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так красиво. Як хочеться такого спокою";
"красуня в окулярах і не впізнала".
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