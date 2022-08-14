Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала себя и рассказала о своем возвращении домой после начала войны.

Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость, как другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Татьяна сразу после начала полномасштабной войны выехала из Киева. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами из своего дома, вернувшись обратно в столицу.

"Где есть воскресные вареники?", - спросил кто-то у Тани.

"Вареников не будет, последний раз была в Киеве 24 февраля", - написала звезда.

"Народ, я дичайше извиняюсь, вы тут пишете, где недельные вареники, так что вот, извините, их сегодня не будет. Я нахожусь в Киеве, нет возможности, но, зато будут купленные пельмени", - сказала Таня, показав пачку полуфабриката.

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