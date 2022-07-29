Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Песик и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Татьяна стала на колеса авто, повторив легендарную позу Ван Дамма.

Фанаты посмотрели ролик более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая же вы прекрасная, спасибо за вашу работу", "Какая ты прекрасная", "Девушка не гордая", "Ван Дамм со своим шпагатом нервно курит в сторонке. А если серьезно, спасибо за вашу работу", "Спасибо за вашу работу".

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