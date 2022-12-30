Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Татьяна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Песик поделилась фото, где гуляла по Анталье.
"Перед отъездом назад в Украину имела возможность увидеть набережную Анталии и немного старого города.
Так хотелось немного дольше посидеть на лавочке, и никуда не спешить.
На улице +19, но я знаю эти приколы, ветер дул и все, на второй день с температурой лежишь, поэтому нет дурацких куртку не снимаю.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Из-за обломка в пояснице не чувствует ног: во Львове врачи спасают 2-летнюю девочку и ее семью
"Боже, какой стыд": Позитив из "Время и Стекло" снял клип с Тринчер и нарвался на критику
Жизнь 20-летней роженицы оборвалась во время родов, родные обвиняют врачей: "Никогда на состояние здоровья не жаловалась"
"Сделайте запас воды": появилась информация о последствиях новой ракетной атаки
Город относительно спокойнее Стамбула, никто тебя не дергает за руку и не толкает что-то купить.
Такая Турция мне больше нравится", - написала Песик.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Так красиво. Как хочется такого покоя";
"красотка в очках и не узнала".
Напомним, звезда "Женского квартала" Песик получила нетипичный "сувенир" от бойцов ВСУ с передовой
Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" поделилась идеей, что надо сделать неженатым украинцам
А еще Politeka сообщала, что звезда "Женского квартала" впервые вернулась домой с начала войны, трогательные кадры