Звезда "Женского квартала" Татьяна Песик впечатлила видом во время отдыха в Анталье, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Татьяна и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Песик поделилась фото, где гуляла по Анталье.

"Перед отъездом назад в Украину имела возможность увидеть набережную Анталии и немного старого города.

Так хотелось немного дольше посидеть на лавочке, и никуда не спешить.

На улице +19, но я знаю эти приколы, ветер дул и все, на второй день с температурой лежишь, поэтому нет дурацких куртку не снимаю.

Город относительно спокойнее Стамбула, никто тебя не дергает за руку и не толкает что-то купить.

Такая Турция мне больше нравится", - написала Песик.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так красиво. Как хочется такого покоя";

"красотка в очках и не узнала".

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