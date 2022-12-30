"Холостяк" Макс Михайлюк, який пішов захищати Україну до десантних військ, раптово з'явився після зникнення.

Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Даша Ульянова, але побудувати парі стосунків не вдалося. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун. А після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Зірка лише кілька разів за час війни виходила на зв'язок.

А цього разу фотографію із чоловіком показала дружина Михайлюка Даша у своєму Інстаграмі.

"Семья Михайлюк", - написала жена Макса.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Аріана не любить камеру, як я бачу))";

"Христос Народився. Славимо його! Різдвом Сім'я Михайлюк";

"яка гарна сім'я))";

"чудова пара і сім'я! Усього найкращого вам))".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка в майбутньому може скласти їй конкуренцію.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала красуню дочку від зіркового чоловіка, який пішов на фронт.

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