Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Даша Ульянова, але побудувати парі стосунків не вдалося. Після цього Михайлюк одружився з моделлю Даші Хлистун. А після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Зірка лише кілька разів за час війни виходила на зв'язок.
А цього разу фотографію із чоловіком показала дружина Михайлюка Даша у своєму Інстаграмі.
"Семья Михайлюк", - написала жена Макса.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Аріана не любить камеру, як я бачу))";
"Христос Народився. Славимо його! Різдвом Сім'я Михайлюк";
"яка гарна сім'я))";
"чудова пара і сім'я! Усього найкращого вам))".
Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка в майбутньому може скласти їй конкуренцію.
А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала красуню дочку від зіркового чоловіка, який пішов на фронт.
Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, як її засікли із вагітністю