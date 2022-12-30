Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Даша Ульянова, но построить паре отношения не удалось. После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун. А после полномасштабного вторжения ушел защищать Украину. Звезда только несколько раз за время войны выходил на связь.
А в этот раз фотографию с мужем показала жена Михайлюка Даша в своем Инстаграм.
"Семья Михайлюк", - написала жена Макса.
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"Ариана не любит камеру, как я вижу))";
"Христос Родился. Славим его!Рождеством Семья Михайлюк";
"какая красивая семья))";
"чудесная пара и семья! Всего самого наилучшего вам))".
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала маленькую дочь, которая в будущем может составить ей конкуренцию
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