"Холостяк" Макс Михайлюк, который ушел защищать Украину в десантные войска, внезапно объявился после пропажи.

Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот, который стал главным героем шоу "Холостяк". На проекте победила Даша Ульянова, но построить паре отношения не удалось. После этого Михайлюк женился на модели Даше Хлыстун. А после полномасштабного вторжения ушел защищать Украину. Звезда только несколько раз за время войны выходил на связь.

А в этот раз фотографию с мужем показала жена Михайлюка Даша в своем Инстаграм.

"Семья Михайлюк", - написала жена Макса.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ариана не любит камеру, как я вижу))";

"Христос Родился. Славим его!Рождеством Семья Михайлюк";

"какая красивая семья))";

"чудесная пара и семья! Всего самого наилучшего вам))".

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка показала маленькую дочь, которая в будущем может составить ей конкуренцию

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