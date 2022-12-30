Як пише Politeka.net , Jerry Heil - відома українська співачка, яка прославилася завдяки своєму хіту "Охорона - Скасування". Цього року зірка знову спробувала стати учасницею Євробачення від України, але посіла третє місце. Вже днями знаменитість упала на концерті в оркестрову яму. Після цього Яні знадобилася допомога лікарів, і вона скасувала найближчі концерти. Не забуває Шамаєва і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Яна вийшла в ефір, показавши свою гематому на голові.

«Розпакування гематоми», – написала Шамаєва в Instagram.

А до цього співачка привітала з Різдвом.

"Христос родился, колядники.

Сьогодні молимося за всіх захисниць та захисників України, і трішечки – за моє ребро.

Вчора на Святвечір друзі прийшли до мене в палату з кутею. Родичі вже колядували мені сьогодні — дехто навіть приїхав відвідати мене в палаті.

І діти мої колядуватимуть уже 25-го.

А що?", - написала Яна.

Нагадаємо, TVORCHI стали офіційним учасником Євробачення, українці в люті.

А ще Politeka повідомляла, що Jerry Heil після травми на концерті представила нову пісню з Alyona.

Також Politeka писала, що мама співачки Jerry Heil, з якою сталася біда, не може прийти до тями



