Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А в этом году звезда снова попыталась стать участницей Евровидения от Украины, но заняла третье место. Уже на днях знаменитость упала на концерте в оркестровую яму. После этого Яне понадобилась помощь врачей и она отменила ближайшие концерты. Не забывает Шамаева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Яна вышла в эфир, показав свою гематому на голове.
"Распаковка гематомы", - написала Шамаева на кадрах в сторис Инстаграм.
А до этого певица поздравила с Рождеством.
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"Христос родился, колядники.
Сегодня молимся за всех защитниц и защитников Украины,и немножечко - за мое ребро.
Вчера на Сочельник друзья пришли ко мне в палату с кутьей. Родственники уже колядовали мне сегодня — некоторые даже приехали навестить меня в палатье.
И дети мои будут колядовать уже 25-го.
А что?", - написала Яна.
Напомним, TVORCHI стали официальным участником Евровидения, украинцы в ярости
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после травмы на концерте представила новую песню с Alyona Alyona
Также Politeka писала, что мама певицы Jerry Heil, с которой произошла беда, не может прийти в себя