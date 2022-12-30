Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря своему хиту "Охрана - Отмена". А в этом году звезда снова попыталась стать участницей Евровидения от Украины, но заняла третье место. Уже на днях знаменитость упала на концерте в оркестровую яму. После этого Яне понадобилась помощь врачей и она отменила ближайшие концерты. Не забывает Шамаева и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Яна вышла в эфир, показав свою гематому на голове.

"Распаковка гематомы", - написала Шамаева на кадрах в сторис Инстаграм.

А до этого певица поздравила с Рождеством.

"Христос родился, колядники.

Сегодня молимся за всех защитниц и защитников Украины,и немножечко - за мое ребро.

Вчера на Сочельник друзья пришли ко мне в палату с кутьей. Родственники уже колядовали мне сегодня — некоторые даже приехали навестить меня в палатье.

И дети мои будут колядовать уже 25-го.

А что?", - написала Яна.

Напомним, TVORCHI стали официальным участником Евровидения, украинцы в ярости

А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil после травмы на концерте представила новую песню с Alyona Alyona

Также Politeka писала, что мама певицы Jerry Heil, с которой произошла беда, не может прийти в себя



