Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася фото, де була з іншим кольором волосся – білим.
"Я ж довго не думаю", - написала Ганна під фотографією.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Добре і на мить здалася Лобода";
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
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"Якби що можна сказати про людину, яка постійно вигадує на чому просуватися. Це талант, то типу вагітна, то ще щось. Пора впасти на землю";
"помила волосся в перукарні, потім одягла перуку і хизується що забарвилася";
"тут точно перука, тому що це фото зі зйомок кліпу, наскільки я бачу. А що там насправді вона робила чи ні… побачимо згодом";
"Тобі не дуже йде Тобі краще бути брюнеткою".
Нагадаємо, Позитив із "Час і Скло" зняв кліп із Трінчер і нарвався на критику
Також Politeka повідомляла, що Трінчер рознесли українці після виходу нового кліпу
А ще Politeka писала, що Ганна Трінчер відверто розповідала про свою хворобу, поділившись з українцями