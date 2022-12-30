Як пише Politeka.net , Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ганна поділилася фото, де була з іншим кольором волосся – білим.

"Я ж довго не думаю", - написала Ганна під фотографією.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Добре і на мить здалася Лобода";

"Якби що можна сказати про людину, яка постійно вигадує на чому просуватися. Це талант, то типу вагітна, то ще щось. Пора впасти на землю";

"помила волосся в перукарні, потім одягла перуку і хизується що забарвилася";

"тут точно перука, тому що це фото зі зйомок кліпу, наскільки я бачу. А що там насправді вона робила чи ні… побачимо згодом";

"Тобі не дуже йде Тобі краще бути брюнеткою".

Нагадаємо, Позитив із "Час і Скло" зняв кліп із Трінчер і нарвався на критику

Також Politeka повідомляла, що Трінчер рознесли українці після виходу нового кліпу

А ще Politeka писала, що Ганна Трінчер відверто розповідала про свою хворобу, поділившись з українцями



